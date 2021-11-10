UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirmeye almadı! Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek - Haberler Spor
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UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirmeye almadı! Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

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Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya yaptığı başvuru geçerli sürede başvuru yapılmadığı için değerlendirmeye alınmadı. 1-1'lik maç sonucu tescil edildi.

Uefa, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılması gerektiğini belirtti. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kural hatasını 24 saat içinde bildirmediği için başvurusu değerlendirmeye alınmadı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti. Karşılaşmada 90+1'de gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılması gereken Lokomotiv Moskova oyuncusu Dmitri Jivoglyadov, mücadeleye devam etti.

Lokomotiv maçının tekrarı için UEFA'ya giden G.Saray'ın başvurusu değerlendirmeye alınmadı

Galatasaray, hakem Sandro Schärer'ın kural hatası olduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu ve hükmen galibiyet, eğer kabul edilmezse maçın tekrarlanmasını istedi. Ancak başvuru değerlendirmeye alınamdı.

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