UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirmeye almadı! Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

Uefa, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılması gerektiğini belirtti. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın kural hatasını 24 saat içinde bildirmediği için başvurusu değerlendirmeye alınmadı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti. Karşılaşmada 90+1'de gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılması gereken Lokomotiv Moskova oyuncusu Dmitri Jivoglyadov, mücadeleye devam etti.

Galatasaray, hakem Sandro Schärer'ın kural hatası olduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu ve hükmen galibiyet, eğer kabul edilmezse maçın tekrarlanmasını istedi. Ancak başvuru değerlendirmeye alınamdı.

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