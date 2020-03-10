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Lokman Hekim, basketbol, Türkiye, Fethiye, Spor

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef üst lig

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin lideri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kalan maçları da kazanıp üst lige yükselmek istiyor.

10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef üst lig

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin lideri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kalan maçları da kazanıp üst lige yükselmek istiyor.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un Baş Antrenörü Alkım Ay, yaptığı açıklamada, geçen hafta Samsunspor galibiyetiyle liderliği koruduklarını söyledi.

Ligin bitimine 8 hafta kala her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ay, "Ligde herkesin herkesi yenebileceğini defalarca söyledim. Sadece yakınımızdaki rakiplere değil, tüm rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. Önümüzdeki 1881 Düzce maçı da kolay olmayacak. Onlar da bu hafta sonu deplasmanda önemli bir galibiyet aldılar." dedi.

Ay, kolay görünen ve kendilerinin zora soktuğu Samsunspor maçını taraftarın desteğiyle kazandıklarını dile getirdi.

Önlerinde çok zor 3 maç olduğunu belirten Ay, "Bu cuma deplasmanda oynayacağımız 1881 Düzce, haftaya salı günü içerideki Denizli Merkezefendi ve sonrasında Bornova maçları ligin kaderini belirleyecek. Taraftarlarımız bu üç maçta da üstlerine düşeni yapacaktır. Kendimiz gibi oynadığımızda 3 maçı da kazanacağımızdan şüphem yok. Hedefimiz ligi lider tamamlayıp, üst lige çıkmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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