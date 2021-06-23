Lokman Gör: "Önemli olan Samsunspor'un geleceği"
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Lokman Gör: "Önemli olan Samsunspor'un geleceği"

Lokman Gör: 'Önemli olan Samsunspor'un geleceği'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor'a transferi gündemde olan tecrübeli savunma oyuncusu Lokman Gör, kendisi hakkında çıkan kötü söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, önemli olan konunun Samsunspor'un geleceği olduğunu söyledi.

Samsunspor'a transferi gündemde olan tecrübeli savunma oyuncusu Lokman Gör, kendisi hakkında çıkan kötü söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, önemli olan konunun Samsunspor'un geleceği olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor geçen sezon kadroda bulunan savunma oyuncularından Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Caner Arıcı, Erhan Kartal, Kerem Can Akyüz ve Mücahit Albayrak gibi oyuncularla yollarını ayırdıktan sonra savunma oyuncusu arayışına girmişti. Sağ ve sol bek mevkilerine takviyeler yapan kırmızı-beyazlılar, stoper hattını da güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Samsunspor'a transferi gündeme gelen Lokman Gör'e bazı taraftarlar karşı çıkmış ve hakkında haberler yapılmıştı. Gör, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından Samsunspor ve söylentiler hakkında açıklamada bulundu.

"Önemli olan Samsunspor'un geleceğidir"

Samsunspor'a transfer olsa da olmasa da önemli olanın Samsunhspor'un geleceği olduğuna dikkat çeken Gör, "Büyük Samsunspor camiasına; yazılı ve görsel basında çıkan benimle ilgili sosyal medyada yapılan iftiraların tamamı asılsızdır. Beni ben yapan Samsunspor, bunu asla unutmam. 'Ben tahtayı kapatmışım', 'ben küfür etmişim', böyle bir şey söz konusu bile olamaz ve olmadı da. Eğer birilerinin kalbini kırmışsam özür dilerim. Bu büyük projede yer alırım veya almam bu önemli değil. Önemli olan Samsunspor'un geleceğidir. Kalan 2 tane hikaye var. Biri büyük Samsunspor camiasına şampiyonluk, diğeri de Mustafa Erkanat ağabeyimize verilen kupa sözü" dedi.

Şu anda 30 yaşında olan Lokman Gör, 2012-2013 sezonunda Samsunspor kadrosunda kiralık olarak bulunmuş ve 27 kez Samsunspor formasını terletmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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