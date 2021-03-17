Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil
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Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil

17.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:48

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gaziosmanpaşa'da lokal olarak faaliyet gösteren yerde kumar oynadığı iddia edilen 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gaziosmanpaşa'da lokal olarak faaliyet gösteren yerde kumar oynadığı iddia edilen 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde lokal olarak kullanılan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Lokal olarak faaliyet gösterdiği belirlenen adreste yapılan kontrollerde buradaki 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca para cezası kesildi.

İş yeri sahibi A.Y. hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil
Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil
Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil
Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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