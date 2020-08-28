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Loic Remy, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız futbolcu Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

28.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:13

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız futbolcu Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Saruhan Plaza'da düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ile mavi-yeşilli futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Remy, Çaykur Rizespor'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyük bir karar aldım. Benimle pek çok kulüp irtibata geçti. Tercihim Çaykur Rizespor oldu. Çaykur Rizespor'un projesine inanıyorum ve güveniyorum. Geçen sezon kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu, benim için motive edici bir durum. Birkaç gün önce sportif direktör Yılmaz Bal ile görüştüm. Çok güzel sözlerle beni memnun etti. Kulübe gelmemi sağladı. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Yeteneğimi ve tecrübemi gençlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, Remy'nin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Remy, dünyaca ünlü bir oyuncu. Geldi ve formasını giydi. Rize'de ününü daha da yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Remy, kariyerli bir oyuncu. Umarım bize faydalı olur ve iyi bir sezon geçirir. Remy, Rize'de ailesiyle berabermiş gibi bir yaşantı içinde olacak. Buna eminiz. Çok güzel başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Yıldız bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ali Zeki Saruhan ise, "Dünya yıldızını Türk sporuna kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Remy'nin kalitesiyle ülkemize ve şehrimize değer katacağına inanıyoruz. Umarım bu tercihimiz Türk futbolunu güzel bir yere taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerine ülkesinin Olympique Lyon takımında başlayan Loic Remy, sırasıyla Lens, Nice, Olympique Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille takımlarında forma giydi.

Loic Remy, Çaykur Rizespor'da

Kaynak: AA

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