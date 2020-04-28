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Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool, Anfield Stadı'nı genişletme projesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
28.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:18

Liverpool Kulübü, futbol maçlarına ev sahipliği yapan Anfield Stadı'nın seyirci kapasitesini artırma projesinin, ülkedeki koronavirüs tedbirleri yüzünden en az bir yıl süreyle durdurdu.

Erteleme kararı sonrası projenin 2022 yerine 2023 yazında bitirilmesinin planlandığı ifade edildi.

KAPASİTE 61 BİNE ÇIKARILACAK

Kulüp tarafından geçen yıl yapılan açıklamayla stadın yaklaşık 54 bin seyirci kapasitesinin 60 milyon sterlinlik yatırımla 61 bine çıkarılacağı belirtilmişti.

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