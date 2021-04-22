Liverpool taraftarı, kısa sürede aralarında özel bağ oluşan Ozan Kabak adına beste yaptı

Takıma transfer olduğu ilk gün Liverpool'a olan hayranlığını açıkça ifade eden Ozan, günden güne taraftarla kaynaşıyor. Avrupa Süper Ligi'ne karşı tepki veren Ozan Kabak'a, Liverpool taraftarı da sevgisini göstermek için Türk futbolcu adına beste yaptı. Schalke'den devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralık gelen genç defans oyuncusu hem Jürgen Klopp hem de taraftarla kısa sürede özel bağ oluşturdu.

A Milli Takımımız'ın en önemli parçalarından olan Liverpool forması giyen Ozan Kabak, İngiltere'de günden güne en çok sevilen futbolcular arasına giriyor. Takıma transfer olduğu ilk gün Liverpool takımına çocukluğundan beri olan hayranlığını samimi bir şekilde ifade etmesiyle taraftarın gönlüne giden yolda ilk adımı atan Ozan, Avrupa Süper Ligi'ni kınayan öncü futbolculardan olunca kısa sürede bağları pekiştirdi.

KALMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Ozan'ın sosyal medya hesaplarından Avrupa Süper Ligi'ni kınayan açıklamalarının ardından Liverpool taraftarları genç futbolcusuna büyük sevgi gösterdi. Sonrasında bir etkinlikte toplanan Liverpool şehrinin taraftarları, kısa süre içinde genç futbolcusuna yaptığı besteyi haykırdı.

SEVİLEN İSİMLERE YAPIYORLAR

Liverpool taraftarları, futbolcular için yaptığı besteyi sonrasında profesyonel bir kayıda alarak stadyumlarda çalınacak hale getiriyor. Mane, Firmino, Salah, Henderson, Alisson gibi isimlere yapılan besteler halen statta çalıyor. Ozan Kabak'ın adına yapılan bestenin de artık Anfield Road'da çalması kesin gibi gözüküyor.