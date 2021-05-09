Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi
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Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi

Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 yendi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara??????? attı.

Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.

Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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