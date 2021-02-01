Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı
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Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı

01.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:00

Transfer döneminin son anlarında Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak için resmen devreye girdi. Kiralık transfer konusunda Alman ekibiyle anlaşmaya varan Liverpool, Ozan'ı Almanya'da sağlık kontrollerine sokacak.

Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için zamanla yarışıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Liverpool ve Schalke 04, Ozan Kabak'ın transferi için anlaşmaya vardı. Liverpool, 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak.

ALMANYA'DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Liverpool, evrakları yetiştirebilmek için Ozan Kabak'ı gün içerisinde Almanya'da sağlık kontrollerine sokacak. Sağlık kontrollerinden olumlu sonuç gelmesi halinde transfer resmileşecek.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Türk stoper, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a, Temmuz 2019'da ise 15 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer oldu. Ozan Kabak bu sezon 14 Bundesliga maçında forma giydi.

Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı
Haber Yorumları (2)
BİLEMEDİM: bu çocuğu bir ben beğenmiyoum sanırım milli maçlarda tam bir canlı bomba
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SEN ÖZÜRLÜSÜN ÇÜNKÜ: Sen özürlüsün çünkü
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