Liverpool'lu Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'da forma giyen Senagalli yıldız futbolcu Sadio Mane, koronavirüse yakalandı. Kırmızılarda geçtiğimiz günlerde yeni transfer Thiago Alcantara'nın da korona testi pozitif çıkmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Senagalli yıldız futbolcu Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırmızılar, resmi twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadio Mane'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Oyuncu kendini izole etmiş durumda" ifadeleri kullanıldı.

THIAGO DA KORONA OLMUŞTU

Liverpool'da geçtiğimiz günlerde yeni transfer Thiago Alcantara da koronavirüse yakalanmıştı.

Thiago Alcantara

ASTON VİLLA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Premier Lig'de 3'te 3 yapan İngiliz devi, pazar günü Sadio Mane'den yoksun olarak Aston Villa deplasmanına çıkacak.