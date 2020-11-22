Liverpool - Leicester City maçı hangi kanalda? Liverpool Leicester City maçı saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı canlı izle!

İngiltere Premier Lig tüm heyecanıyla devam ediyor! Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?