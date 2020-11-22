Liverpool - Leicester City maçı hangi kanalda? Liverpool Leicester City maçı saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı canlı izle!
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Liverpool - Leicester City maçı hangi kanalda? Liverpool Leicester City maçı saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı canlı izle!

22.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:21
Liverpool - Leicester City maçı hangi kanalda? Liverpool Leicester City maçı saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı canlı izle!

İngiltere Premier Lig tüm heyecanıyla devam ediyor! Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde Liverpool ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Leicester City maçı 22 Kasım Pazar günü saat 22:15'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Liverpool ile Leicester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport , S Sport Plus , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL LEICESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool-Leicester City Maçı 22 Kasım Pazar günü oynanacak.

LIVERPOOL LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Leicester City Maçı 22:15'de başlayacak.

LIVERPOOL LEICESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ile Leicester City arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.

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