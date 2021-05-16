Liverpool kalecisi Alisson, 90+5. dakikada attığı golle West Bromwich karşısında galibiyeti getirdi

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda West Bromwich'i 2-1 mağlup etti. Kırmızılar'da 90+5. dakikada kaleci Alisson sahneye çıktı ve harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki Chelsea'nin 1 puan gerisinde kaldı.