Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu
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Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu

26.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:31

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı. Liverpool, mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamladı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı.

İlk yarının golsüz bittiği karşılaşmada Atalanta, maç boyunca rakip kalede etkili olan taraftı. 60. dakikaya gelindiğinde Josip Ilicic'in golüyle öne geçen Atalanta skor üstünlüğünü ele geçirdi. Liverpool, 61. dakikada Jota, Fabinho, Robertson ve Firmino'yu aynı anda oyuna alarak hamlesini yaptı ancak başarılı olamadı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Gosens'in golüyle Atalanta farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Atalanta daha fazla pozisyon bulan taraf olarak skoru tuttu ve galibiyeti aldı.

İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİLER

Özellikle savunmada ciddi eksikleri olan Liverpool karşılaşmayı Atalanta kalesine isabetli şut çekemeden kapattı.

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Bu sonucun ardından Liverpool 9 puanda kalırken Atalanta ise 7 puana yükseldi ve gruptan çıkmak için iddiasını sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şöyle;

Bayern Münih 3-1 Salzburg

Atletico Madrid 0-0 Lokomotiv Moskova

Mönchengladbach 4-0 Shakhtar

Inter 0-2 Real Madrid

Olympiakos 0-1 Manchester City

Marsilya 0-2 Porto

Ajax 3-1 Midtjyland

Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu
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