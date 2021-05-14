Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 4-2 mağlup etti
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Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 4-2 mağlup etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne kalma umutlarını son haftalara taşıyan Kırmızılar, Old Trafford'da 7 yıl sonra ilk kez kazandı.

Manchester United taraftarlarının maç öncesi protestolarının damga vurduğu ertelem maçında Liverpool, sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Premier Lig'de bitime 3 hafta kala 5. sırada bulunan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü.

İLK 4 HEDEFİ SÜRÜYOR

Maçın 10. dakikasında gol perdesini açan isim 10. dakikada Bruno Fernandes oldu. 34. dakikaya gelindiğinde Diogo Jota maça beraberliği getirdi. 45+3'te Firmino takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Liverpool 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıya Liverpool hızlı başladı, Firmino 47. dakikada skoru 3-1'e getiren isim oldu. Konuk ekip Liverpool üst üste yakaladığı pozisyonlarda dördüncü golü kaçırsa da dakikalar 68'i gösterdiğinde Rashford skoru 3-2 yaptı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Salah topu ağlara gönderdi ve Liverpool sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Liverpool 60 puana yükselerek 1 maçı eksik şekilde ilk 4 hedefini sürdürdü. Manchester United ise 70 puanda kalarak 2. sırada kaldı.

Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 4-2 mağlup etti
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