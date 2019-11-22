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Liverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif

Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu'nun teklif gelmedi dediği Uğurcan için İngiliz ekibi Liverpool devrede... Dev kulüp, genç kaleciyi transfer etmek için 18 milyon poundu gözden çıkardı.

22.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:44

'da gösterdiği performansla sezonun parlayan isimlerinden olan Uğurcan'a İngiltere'den talip var... Genç file bekçisini isteyen kulüp ise Liverpool...

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri arasında yer alan The Sun, 'in arkasını sağlama almak isteyen Merseyside ekibinin Uğurcan'ı listenin ilk sırasına yazdığını duyurdu. Haberin içeriğinde ise Liverpool'un Uğurcan için 18 milyon poundu gözden çıkardığı bilgisine yer verildi.

TRABZONSPOR'A ODAKLANDIM

Transfer haberleriyle ilgili konuşan 23 yaşındaki kaleci, "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Avrupa'da oynamayı ben de istiyorum tabii ki ancak, transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım. Önce Trabzonspor'un başarısı..." dedi. (Güneş)


Haber Videosu: Liverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif
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