Litvanya Yunanistan basketbol maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Litvanya Yunanistan canlı skor!

Litvanya Yunanistan kaç kaç? Litvanya Yunanistan canlı maç anlatımı ve Litvanya Yunanistan kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

LİTVANYA YUNANİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Litvanya Yunanistan basketbol maçı 51-43 Yunanistan'ın üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta 3. çeyrek oynanıyor.

LİTVANYA YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Litvanya Yunanistan maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİTVANYA YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Litvanya Yunanistan maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.

LİTVANYA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Litvanya Yunanistan maçı Riga'da, Xiaomi Arena Stadyumu'nda oynanacak.