Liseli gençler rögar kapaklarından elektrik üretti

Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda İlk 100'e giren Projeler Maltepe Marma Otel'de sergilendi. projeler arasında rögar kapağından elektrik üretimi, bisiklet pedalı çevirerek telefon şarj edilmesi gibi projeler dikkat çekti.

Maltepe Marma Otelde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen final sergisine Maltepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilimle ilgilenen gençleri cesaretlendirmek ve yerli bilimsel çalışmaların artırılmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Bilim Olimpiyatları bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlendi. 5 farklı ülkeden 452 proje yarıştığı olimpiyatlarda finale kalan ilk 100 öğrenci içerisinde 14 yabancı öğrenci de bulunuyor. Rögar kapaklarından elektrik üretilmesi, verimli uyku için mobil uygulama, akıllı gözlük, erken zatürre teşhisi, sahte ilaç tespiti, yeni nesil powerbank, toplu taşıma araçları için hava temizleme cihazı, metal yiyen bakteriler, akıllı güç devreleri, güneş enerjisinin hidrojen şeklinde depolanması, kızılötesi ışık kullanılan yeni nesil güneş pili, rüzgar enerjisinden yararlanılarak aerodinamiği bozulmadan menzili ve verimi artırılan elektrikli araçlar, Çitlembik bitkisi ile Alzheimer hastalığının tedavisi, doğal karides kabuklarından biyomalzeme üretimi gibi bir çok ilginç projenin yer aldı.

Rögar kapağından elektrik

Bilim Olimpiyatları'nda dikkat çeken projelerden bir tanesi de rögar kapağından yapılan enerji üretimi oldu. Rögar kapağından enerji ürettikleri projeyi anlatan Beyoğlu Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Beyzanur Kandemir, "Projemizin adı rögartrik, rögar kapaklarından elektrik üretiyoruz. Suyun mekanik enerjisini kullanarak enerji üretiyoruz. Dönüştürdüğümüz enerji bir çok yerde kullanabiliyoruz. Ülkemizin yağış oranları ve konumuna bakıldığında aslında bu açıdan çok uygun koşullara sahip. Gerek yağışlar olsun gerek suyun kullanıldığı ortamlar olsun. Halı yıkamalar, oto yıkamalar buralarda da kullanabiliyoruz. Projemiz doğaya zarar veren bir yapıya sahip değil" şeklinde konuştu.

Pedal çevirerek telefon şarj eden proje

Olimpiyatın açılışı yapılan Marma otelde lise öğrencisi Serkan Onay bisiklet pedalı çevirerek telefon şarj eden projesini tanıttı. Onay, "Gençleri daha çok spora teşvik etmek için yapılmış bir bisiklet. Bisikletin çizimini yaptım bilgisayarda babam ile çalışarak tasarladık bisikleti. Bisikletin pedalını çevirdikçe telefonumuzu, tabletimizi şarj edebiliyoruz" dedi.

Olimpiyat açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,"Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz olimpiyatlarımıza geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi farklı ülkelerden katılımlar sağlandı. 4 Yıldır bu organizasyonla ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizi hem bilime teşvik ediyoruz, hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. "Eğitim Vadisi Çekmeköy" sloganı ile çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah bu yılda bu bilim olimpiyatında çok iyi projeler çıkacak. Buraya gelmenizde emeği olan kıymetli ailelerinize, öğretmenlerinize, cesaretiniz ve öz güveniniz içinde sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Başkan Poyraz öğrencilere Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Katılımlarından dolayı madalya ve sertifikalarını verdi.

Final sergisinde Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı altında 3 kategoride ele alınacak projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Projenin jüri heyetinde; Dr. Numan Sabit Çetin, Prof. Dr. Nihat Akkuş, Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş, Prof. Dr. Hamit Topuz, Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Doç. Dr. Gökhan Aydemir, Doç Dr. Murat Hüdaverdi, Yrd. Doç. Dr. Melike Karakaya, Dr. Hasan Gökçeoğlu gibi alanında uzman akademisyenler bulunuyor.

Pazar günü yapılacak ödül töreninde kategori birincilerine 10 bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL ve mansiyon olarak da 2 bin TL ödül verilecek. Proje sonunda başarı elde eden öğrenciler proje destekçisi üniversitelerden burs alabilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA