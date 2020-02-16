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Liseler Arası Tekvando müsabakaları

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Liseler Tekvando müsabakaları tamamlandı.

16.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:48
Liseler Arası Tekvando müsabakaları

Gençlik ve İl Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Liseler Tekvando müsabakaları tamamlandı. Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakaları birbirinden çekişmeli geçerken, spor severler büyük heyecan yaşadı. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü tarafından verildi. Okullar Arası Liseler Taekwondo müsabakaları sonuçları ise şöyle:


Ali Hamza Koç - Kernek Anadolu Lisesi(A)+78 KG 1


Canpol Özer - Malatya Spor Lisesi(A)55 KG 1


Furkan Menekşe - Malatya Spor Lisesi(A)68 KG 1


Hasan Ayaz - Anadolu Lisesi(A)45 KG 1


İsmail Şen Malatya - Spor Lisesi(A)59 KG 1


Melih Herdili Fatih Anadolu Lisesi(A)63 KG 1


Mert Timür - Malatya Spor Lisesi(A)51 KG 1


Uğur Korkmaz - Malatya Spor Lisesi(A)73 KG 1


Yiğit Gedik - Final Akademi (A)78 KG 1


Yücel Kurt - Kültür Anadolu Lisesi (A)48 KG 1


Abdulsamed Aydemir - Akmercan Anadolu Lisesi(A)73 KG 2


Emir Ötleş - Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi(A)55 KG 2


Enes Alkış - Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lises+78 KG 2 - MALATYA

Kaynak: İHA
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