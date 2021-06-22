Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri belirlendi.

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri belirlendi.

Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerin fiyatlarının düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamalarını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarımsal ürün ticareti ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesini amaçlayan Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsıyor.

Buna göre, lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, pamuk, fındık, Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için yapılacak.

Söz konusu ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında olacak.

Kararla belirlenen ödemelerden haksız yere faydalandığı tespit edilenler ve idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Angela Merkel Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:22:38. #1.16#

title