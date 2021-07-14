Lionel Messi, yüzde 50 maaş kesintisiyle Barcelona'nın 5 yıllık teklifine 'evet' dedi

Arjantinli süper star Lionel Messi'nin yuvada kaldığı iddia edildi. İspanyol basınından Sport, Messi'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağını bildirdi. Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona için Messi'nin büyük fedakarlık yaptığı da belirtildi. Buna göre Arjantinli star, yüzde 50'lik bir kesintiye 'evet' dedi.

Efsane yuvada kaldı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen 34 yaşındaki Arjantinli Messi'nin, Barcelona'nın teklifine 'evet' dediği iddia edildi. Messi, yeni sözleşmesine göre 39 yaşına kadar Barcelona'da forma giyecek. Ve eski maaşına göre yüzde 50 daha az kazanacak.

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Barcelona kulübü, Messi'yi elinde tutabilmek için önemli futbolcularıyla yollarını ayıracak. Katalan devi lisans çıkarma tehlikesiyle de karşı karşıya. Messi her ne kadar indirim de yapsa Griezmann, Dembele, Coutinho gibi yıldızların takımdan ayrılması gerekiyor.