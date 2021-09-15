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Lionel Messi, Paris'e bereket getirdi! Esnafın yüzünde güller açıyor

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Lionel Messi transferi sonrası Paris şehrinin ekonomisinde de değişimler başladı. Emlak, gıda, otomotiv sektörlerinde büyüme yaşandı. Esnaf, maç günleri bir hayli mutlu. Messi'nin evine yakın bölgelerdeki ev satışları da arttı. Messi'nin uğradığı konuşulan lokontalar da rezervasyonlar hep dolu.

Fransa'nın başkenti Paris, Lionel Messi'nin gelişiyle çok daha değer kazandı. Başkentin ekonomisinde büyüme gözlendiği belirtildi. Reuters'ın haberine göre; şehirde emlak, gıda, otomotiv sektörlerinde satışlar bir hayli yükseldi.

Lionel Messi, Paris'e bereket getirdi! Esnafın yüzü gülüyor

OTELLER DOLDU

Paris şehrinde otellerin dolduğu, lüks spor araba satışlarının arttığı, spor malzeme satışlarının geçmişe göre çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Lionel Messi, Paris'e bereket getirdi! Esnafın yüzü gülüyor

GİTTİĞİ RESTORANLARDA YER YOK

Messi'nin gittiği restoranlara çok önceden rezervasyonların yapıldığı da aktarıldı. Restoran sahibi Tirigall isimli işletmeci, "Herkes onun yediği yemeği merak ediyor. Messi'nin yediği yemekler talep ediliyor" diye konuştu.

Lionel Messi, Paris'e bereket getirdi! Esnafın yüzünde güller açıyor
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