Lionel Messi, Paris'e bereket getirdi! Esnafın yüzünde güller açıyor

Fransa'nın başkenti Paris, Lionel Messi'nin gelişiyle çok daha değer kazandı. Başkentin ekonomisinde büyüme gözlendiği belirtildi. Reuters'ın haberine göre; şehirde emlak, gıda, otomotiv sektörlerinde satışlar bir hayli yükseldi.

OTELLER DOLDU

Paris şehrinde otellerin dolduğu, lüks spor araba satışlarının arttığı, spor malzeme satışlarının geçmişe göre çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

GİTTİĞİ RESTORANLARDA YER YOK

Messi'nin gittiği restoranlara çok önceden rezervasyonların yapıldığı da aktarıldı. Restoran sahibi Tirigall isimli işletmeci, "Herkes onun yediği yemeği merak ediyor. Messi'nin yediği yemekler talep ediliyor" diye konuştu.

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