Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak - Haberler Spor
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Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak

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Paris Saint-Germain'le 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi'nin, Fransız devinden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın 3 yıllık sözleşmesini tamamlaması durumunda 110 milyon euro civarında bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Yaz transfer döneminde Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris-Saint Germain'in yolunu tutması uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Arjantinli yıldız, Fransız deviyle 2+1 yıllık sözleşme imzalarken kontratı süresince ne kadar kazanacağı da ortaya çıktı.

KAZANCI 110 MİLYON EUROYLA SINIRLI OLMAYACAK

NTV Spor'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre; Lionel Messi'nin kazancıyla ilgili verdiği haber de yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmesini tamamlaması durumunda toplam 110 milyon euro civarında bir gelir elde edeceğini duyurdu. Lionel Messi kontratına göre PSG'den yıllık 30 milyon euro net ücret kazanacak. Arjantinli yıldız ayrıca ikinci ve üçüncü sezonunda sadakat bonuslarını cebine koyacak. Lionel Messi'nin üç yıldaki kazancı 110 milyon euro ile sınırlı olmayacak. Bu ücretin içinde performansa dayalı takım ve bireysel bonuslar yer almıyor.

Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak
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Haber: Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak - Haberler Spor
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