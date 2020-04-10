Lionel Messi'nin İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller Arjantinli süperstar Lionel Messi, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus, Milan, Inter, Roma gibi İtalyan futbolunun en büyük takımlarına karşı bulduğu birbirinden güzel golleri Dugout farkıyla sizler için derledik..

Arjantinli süperstar Lionel Messi, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus, Milan, Inter, Roma gibi İtalyan futbolunun en büyük takımlarına karşı bulduğu birbirinden güzel golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.. Kaynak: Dugout