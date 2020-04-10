Lionel Messi'nin İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller
Arjantinli süperstar Lionel Messi, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus, Milan, Inter, Roma gibi İtalyan futbolunun en büyük takımlarına karşı bulduğu birbirinden güzel golleri Dugout farkıyla sizler için derledik..
10.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:32
Arjantinli süperstar Lionel Messi, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus, Milan, Inter, Roma gibi İtalyan futbolunun en büyük takımlarına karşı bulduğu birbirinden güzel golleri Dugout farkıyla sizler için derledik..
Kaynak: Dugout