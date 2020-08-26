Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin sözleşmesine "2020 sezonu sonunda eğer isterse bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir" şeklinde bir madde koydurduğu öğrenildi. Messi'nin adı, dünya devleri Paris Saint Germain, Manchester City ve Inter ile anılıyor.

Yönetime takımdan ayrılmak istediğini ileten Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak konusu olurken sözleşmesindeki bir madde dikkat çekti.

Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Lionel Messi'nin sözleşmesinde 700 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ancak Messi'nin yapılan son sözleşmeye 2020 sezonu sonunda eğer isterse bedelsiz olarak takımdan ayrılma opsiyonu koydurduğu ortaya çıktı.

BARCELONA SORUN ÇIKARTABİLİR

Bu maddenin aktif hale gelmesi için oyuncunun 10 Haziran'dan önce kulübü bilgilendirmesi gerekiyordu. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla ligin bitişi sarkınca Messi ancak 25 Ağustos'ta bu bilgilendirmeyi yaptı. Messi, sezonun uzaması nedeniyle 25 Ağustos'ta yapılan bilgilendirmenin yasal sınırlar içerisinde olduğunu savunuyor. Barcelona cephesi ise burada oyuncuya sorun çıkartabilir.

3 DEV KULÜP MESSİ'YLE İLGİLENİYOR

Arjantinli yıldız futbolcunun adı, dünya devleri Paris Saint Germain, Manchester City ve Inter ile anılıyor.