Lionel Messi'nin Barcelona'daki İlk Resmi Golü
2005 yılında, Lionel Messi, Camp Nou'daki bir lig maçında Albacete'ye karşı ilk resmi golünü attı. O gece 30 numarayı giyen 17 yaşındaki Leo Messi ilk golü ofsayt dolayısıyla geçerli olmasa da, bir sonraki topu ağlarla buluşturması ilk resmi golü oldu.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
2005 yılında, Lionel Messi, Camp Nou'daki bir lig maçında Albacete'ye karşı ilk resmi golünü attı. O gece 30 numarayı giyen 17 yaşındaki Leo Messi ilk golü ofsayt dolayısıyla geçerli olmasa da, bir sonraki topu ağlarla buluşturması ilk resmi golü oldu.
Kaynak: Dugout