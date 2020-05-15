Lionel Messi'nin Barcelona'daki İlk Resmi Golü 2005 yılında, Lionel Messi, Camp Nou'daki bir lig maçında Albacete'ye karşı ilk resmi golünü attı. O gece 30 numarayı giyen 17 yaşındaki Leo Messi ilk golü ofsayt dolayısıyla geçerli olmasa da, bir sonraki topu ağlarla buluşturması ilk resmi golü oldu.

2005 yılında, Lionel Messi, Camp Nou'daki bir lig maçında Albacete'ye karşı ilk resmi golünü attı. O gece 30 numarayı giyen 17 yaşındaki Leo Messi ilk golü ofsayt dolayısıyla geçerli olmasa da, bir sonraki topu ağlarla buluşturması ilk resmi golü oldu. Kaynak: Dugout