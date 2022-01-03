Lionel Messi koronavirüs mü oldu? Messi maçta neden yok, neden forma giymiyor? Messi Covid-19'a mı yakalandı, ne zaman iyileşecek? Messi'ye ne oldu?

Leo Messi virüs mü oldu, virüse mi yakalandı? Messi maçta neden oynamıyor? Lionel Messi koronavirüs mü oldu? Lionel Messi maçta neden yok, neden forma giymiyor? Messi Covid-19'a mı yakalandı, ne zaman iyileşecek?

LİONEL MESSİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.

MESSİ PSG MAÇINDA NEDEN YOK?

Messi Covid-19 olduğundan dolayı bugünkü Vannes-PSG Fransa Kupası maçında forma giymedi.

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