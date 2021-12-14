Limak, Rusya'da inşaat projesi üstlendiğini duyurdu

Rus enerji şirketi Gazprom'a ait St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga projesini yürüten RusHimAlyans şirketi ile Limak Construction şirketi arasında müteahhitlik sözleşmesi imzalandı. Anlaşma kapsamında, Gaz İşleme Kompleksi (GPK) projesinin yanındaki üretim dışı tesislerin ve binaların inşaatını Limak gerçekleştirecek.

Projede gaz işletme kompleksinin çevresinde, 135 bin metrekarelik bina inşa edilecek. Bu tesisler içinde hizmet binalarının ve laboratuvarların da bulunacağı açıklandı. Bölgede ayrıca inşaat çalışmaları için 2 bin 500 kişi kapasiteli tesis yapılacak. Kontrata göre inşaata 2022 baharında başlanacak.

RusHimAlyans ile Limak Construction arasındaki anlaşma, St. Petersburg'da imzalanırken anlaşmaya RusHimAlyans'ın inşaatlarda sorumlu direktörü Oleg Davıdov ile Limak Rusya Genel Müdürü Emre Özat imzaladı. Törene Limak Holding Başkan Vekili Serdar Bacaksız ve RusHimAlyans Genel Müdürü Kirill Seleznyev de katıldı.