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Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı

Burak Yılmaz ile ilgilendiği iddia edilen Lille'de teknik direktör Cristophe Galtier, basın toplantısında milli oyuncuyla ilgilendiklerine dair çıkan haberleri doğruladı ve "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz fakat gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor" dedi.

23.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:08

Beşiktaş'ta transferin gündemi olan Burak Yılmaz konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, basın toplantısında Burak Yılmaz transferini doğruladı.

Burak Yılmaz sorusuna yanıt veren Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz fakat gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Jose Fonte ile benzer yaşlarda. Fonte de gelip çok büyük katkı sağladı. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim" cevabını verdi.

"GELSE BİLE BAŞKA TAKVİYELER OLACAK"

Gündeminde Burak Yılmaz dışında Gent'ten hücum oyuncusu Jonathan David de olan Lille'in teknik patronu, "Burak Yılmaz gelirse bile forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÜÇ SEZONDUR PROJEMİZ BU ŞEKİLDE"

Forvet Victor Osimhen'in Napoli ile adının anıldığı hatırlatılan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat, bizim 3 sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli oyuncuları kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz" açıklamalarında bulundu.

2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

İlerleyen yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Burak Yılmaz'a en ciddi teklif Lille'den gelmişti. Fransız takımının sportif direktörü Luis Campos, İstanbul'da görüştüğü tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Burak için 2.5 milyon euro garanti ücreti gözden çıkaran Lille, oyuncudan bonservisini kendisinin almasını istedi.

Bununla birlikte 35 yaşındaki yıldıza Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısını karşılama sözü verildi.

36 MİLYON TL'LİK MALİYETTEN KURTULDU

Beşiktaş yönetimi, Burak alacağının 6 milyon TL'sini bırakınca bu transfere onay verdi. Yıldız futbolcunun gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu.

Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 25.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı. Alacağının yarısını bırakmasının ardından Kartal'ın kasasında kalan para 36 milyon TL civarında.

YUSUF VE ZEKİ'NİN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR

Burak Yılmaz, Lille'de neredeyse hiç yabancılık çekmeyecek. Yeni takımında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu, böylece uyum sorununu da en kısa sürede ve en hafif şekilde atlatma fırsatını yakalayacak.

Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Haber Yorumları (4)
DDABJK: fransa milli maçlarında golcülük yapamamıştı ama rakip defansları yıpratmıştı.
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HAYLASS: Dev ekip mi? Şaka mısınız siz? Lille Fransa''nın Konyaspor''u gibi bir şey :) Abartmanın bile suyunu çıkarıyorsunuz :S
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İVAN DİVANDAKOR: akranı xelcuk futbolu bırakırken burak 35 yaşında avrupaya transfer oluyor. zaten şu an ligde en iyi yerli forvet konumunda. bjk elinde tutmalıydı. yerine adam bulacaklarını sanmıyorum. 25 gol 8 asistlik bi performans bu yaşta kolay değil. adam başarılı. yolu açık olsun. not:gs
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