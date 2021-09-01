Lille, İsveçli futbolcu Gabriel Gudmundsson'u renklerine bağladı
Fransa Birinci Futbol Liginde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımı, Hollanda'nın Groningen ekibinde forma giyen İsveçli futbolcu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Birinci Futbol Liginde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımı, Hollanda'nın Groningen ekibinde forma giyen İsveçli futbolcu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol kariyerine sağ bek olarak başlayan Gabriel Gudmundsson, Groningen'de sol bek pozisyonunda oynadı.
İsveçli futbolcu, Groningen'de geçen sezon çıktığı 23 maçta 5 gol pası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan