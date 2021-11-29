Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti

Haberler.com - Haberler | Spor

Fransız ekibi Lille'in Teknik Direktörü Gourvennec, Burak Yılmaz'a ilginç bir benzetme yaptı. Gourvennec, Nantes maçından sonra Burak'ın golfçüleri andırdığını ifade etti.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak, tıpkı takımı gibi bireysel olarak düşüş yaşıyor. Burak bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti

"GOLFÇÜYE BENZİYOR"

Lille Teknik Direktörü Gourvennec, " Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetimizden ötürü çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Üstelik attığımız gole de katkıda bulundu. Şu anda verimlilik arayışında. Antrenmanlardan sonra çok şey yapıyor, bir golfçü gibi sürekli vuruş tekrarı yapıyor. Oyun akışını geri kazanmak için çalışıyor. Golfçü değilim ama çevikliğini ve becerisini yeniden kazanması için onu izliyorum. Bir santrforun gol atmadığı bir zamanda hüsrana uğraması normal" ifadelerini kullandı.

SON SEZONU

36 yaşındaki tecrübeli golcünün mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon göstereceği performans Lille'deki geleceğini etkileyecek.

Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti

Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti

 Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece 'Bayılıyorum' diyebildi

Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" diyebildi

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title