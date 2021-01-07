Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu

Fransa Lique 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan eli boş ayrıldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Romain Thomas, attığı golle takımını öne geçirirken 10. dakikada yine fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle fark bire inerken ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmak için ataklarını sıklaştırsa da bu isteğinde etkili olamadı. Lille galibiyet golünü bulabilmek için tüm kozlarını oynadı ancak mücadele 2-1'lik Angers üstünlüğüyle sona erdi.

YUSUF İLE ZEKİ FORMA GİYMEDİ

Mücadelede Zeki Çelik ve Yusuf Yılmaz forma giymezken Burak Yılmaz ise attığı gole rağmen mağlubiyete engel olamadı ancak 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille, zirve yolunda önemli bir darbe aldı ve 36 puanda kaldı. Angers ise 30 puana yükseldi.