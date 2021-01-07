Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu

07.01.2021 01:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:08
Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu

Fransa Lique 1'de zirve mücadelesi veren Lille, evinde Angers'e 2-1 yenildi. Lille'nin tek golü milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan geldi.

Fransa Lique 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan eli boş ayrıldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Romain Thomas, attığı golle takımını öne geçirirken 10. dakikada yine fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle fark bire inerken ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmak için ataklarını sıklaştırsa da bu isteğinde etkili olamadı. Lille galibiyet golünü bulabilmek için tüm kozlarını oynadı ancak mücadele 2-1'lik Angers üstünlüğüyle sona erdi.

YUSUF İLE ZEKİ FORMA GİYMEDİ

Mücadelede Zeki Çelik ve Yusuf Yılmaz forma giymezken Burak Yılmaz ise attığı gole rağmen mağlubiyete engel olamadı ancak 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille, zirve yolunda önemli bir darbe aldı ve 36 puanda kaldı. Angers ise 30 puana yükseldi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Pınar Gültekin Devlet Bahçeli
Magazin Prens Harry Serdar Ortaç Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Fatih Terim İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:08:01. #1.14#
title