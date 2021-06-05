Ligin yeni ekibi Altay, G.Saray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı
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Ligin yeni ekibi Altay, G.Saray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek Altay, yıldızları gözüne kestirdi. İzmir ekibi, Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Arda Turan'la temasa geçti. Tecrübeli futbolcuya, "Gel kaptanımız ve liderimiz ol" teklifi yapıldı. Arda'nın kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ve düşüneceğini iletti. Arda, Fatih Terim'in durumunun netleşmesinin ardından nerede oynayacağına karar verecek. Altay, Ryan Donk ve Mustafa Pektemek'le de temas kurdu.

Mustafa Denizli'nin Altay tribünlerini ayağa kaldıracak bir takım için çalışma içerisinde olduğu bildirilirken, yıldız transfer hamleleri ise dikkat çekti. İzmir ekibi, Aslan'da mukavelesi tamamlanan tecrübeli futbolcu Arda ile temas kurdu. Arda, Altay'ın kendisine yaptığı tekliften ve gösterilen ilgiden memnun kaldı.

Ligin yeni ekibi Altay, Galatasaray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı

"TERİM'İ BEKLİYORUM"

Arda Turan'ın, "Fatih Terim'in durumuna göre bir karar vereceğim" dediği ifade edildi. İzmir ekibi, Arda'nın kaptan olmasını ve takıma liderlik etmesini istiyor. Öte yandan Ryan Donk ve Mustafa Pektemek de listedeki diğer isimler.

Ligin yeni ekibi Altay, Galatasaray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı
Ligin yeni ekibi Altay, G.Saray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Ligin yeni ekibi Altay, G.Saray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı - Haberler Spor
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