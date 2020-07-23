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Ligde şampiyonluk yaşayan 12. yerli teknik adam: Okan Buruk

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde şampiyonluk kazanmış 12. yerli teknik adam oldu.

Ligde şampiyonluk yaşayan 12. yerli teknik adam: Okan Buruk
23.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:05

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde şampiyonluk kazanmış 12. yerli teknik adam oldu. Buruk, ayrıca ligde şampiyonluğa ulaşmış 34. teknik direktör olarak ismini Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, 2013-2014 sezonunda Elazığspor'un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başladı. Bir sonraki sezon ise Gaziantepspor ile anlaştı. Gaziantep temsilcisiyle 42 mücadeleye çıkıp 15 galibiyet alan başarılı çalıştırıcı, 2015-2016 sezonunda 11 maçlık bir Sivasspor macerası yaşadı. 1 Ağustos 2016'da Göztepe'nin yeni teknik direktörü olan Buruk, 22 Mart 2017'ye kadar görevde kaldı ve 33 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 1.58 'maç başı başarı puanı' yakaladı.

46 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'in başına geçmeden önceki en başarılı dönemini Akhisarspor'da elde etti. Göztepe'den ayrıldıktan sonra Akhisar ekibiyle anlaşan Buruk, tam 459 gün takımı çalıştırdı. Akhisar ile 53 maçta boy gösteren Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kazandığı Türkiye Kupası'yla kariyerinde zirve yaptı.

24 Eylül 2018'de başladığı Rizespor görevinde de önemli galibiyetler alarak adından söz ettiren Teknik Direktör Okan Buruk, son durağı Başakşehir'de ise henüz ilk senesinde hem ligde hem Avrupa'da güzel işlere imza attı.

12. yerli teknik adam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlangıcı 1959 yılı olarak kabul edilen Süper Lig'de şampiyonluk kazanmış 12. yerli teknik direktör, Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk oldu. Bu alanda Galatasaray ile 8 kez lig kupasını alan Fatih Terim zirvede bulunuyor. Ahmet Suat Özyazıcı da Trabzonspor'la 4, Mustafa Denizli Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3, Gündüz Kılıç Galatasaray'la 2, Özkan Sümer Trabzonspor'un başında 2, Şenol Güneş de Beşiktaş'la 2 şampiyonluğa uzandı.

Bu isimlerinde yanı sıra Cevat Güler (Galatasaray), Ertuğrul Sağlam (Bursaspor), Aykut Kocaman ve Ersun Yanal (Fenerbahçe), Hamza Hamzaoğlu da ligde 1'er kez şampiyon olan teknik adamlar.

34. şampiyon teknik direktör

Buruk ayrıca lig tarihinde şampiyonluğa ulaşmış 34. teknik direktör oldu. 46 yaşındaki çalıştırıcı; Fatih Terim (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Brian Birch (Galatasaray), Gordon Milne (Beşiktaş), Christoph Daum (Beşiktaş, Fenerbahçe), Mustafa Denizli (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş), Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ljubisa Spajic (Beşiktaş), Ignac Molnar (Fenerbahçe), Didi (Fenerbahçe), Tomislav Kaloperovic (Galatasaray, Fenerbahçe), Özkan Sümer (Trabzonspor), Branko Stankovic (Fenerbahçe, Beşiktaş), Todor Veselinovic (Fenerbahçe), Mircea Lucescu (Galatasaray, Beşiktaş), Şenol Güneş (Beşiktaş), Andras Kuttik (Beşiktaş), Laszlo Szekely (Fenerbahçe), Miroslav Kokotovic (Fenerbahçe), Oscar Hold (Fenerbahçe), Traian Ionescu (Fenerbahçe), Dorde Milic (Beşiktaş), Jupp Derwall (Galatasaray), Karl-Heinz Feldkamp (Galatasaray), Reiner Hollmann (Galatasaray), Carlos Alberto Parreira (Fenerbahçe), Eric Gerets (Galatasaray), Zico (Fenerbahçe), Cevat Güler (Galatasaray), Ertuğrul Sağlam (Bursaspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe), Ersun Yanal (Fenerbahçe), Hamza Hamzaoğlu'nun (Galatasaray) ardından listeye ismini yazdırmayı başardı.

Hem oyuncu hem teknik direktör olarak 5. isim

Futbolculuk döneminde 7 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası bulunan Okan Buruk, Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun ardından hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim.

Trabzonspor'un 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1982, 1983-1983 sezonlarında kazandığı şampiyonluklarda bordo-mavililerin kalesini koruyan Şenol Güneş, teknik adam olarak ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı.

Aykut Kocaman da futbolculuk döneminde 1988-1989 ile 1995-1996, teknik direktör unvanıyla 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yle mutlu sona ulaştı.

1994-1995 sezonunda Beşiktaş'ta top koştururken Süper Lig şampiyonu olan Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'un 2009-2010'da elde ettiği tarihi şampiyonlukta ise takımın başındaydı.

Hamza Hamzaoğlu ise 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında Galatasaray formasını sırtına geçirdiği sırada, 2014-2015'te de sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak şampiyonluk gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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