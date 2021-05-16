Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor

Toplam 32 takımdan 26'sının doğrudan grup aşamasına kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş büyük olasılıkla eleme oynamak zorunda kalmayacak ancak ilk iki torbadan gelecek olan Avrupa ve dünya futbolunun dev ekipleriyle mücadele edecek. Manchester City ve Chelsea'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali, Beşiktaş'ı yakından ilgilendiriyor.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu sezon Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması veya Portekiz'deki finali Chelsea'nin kazanıp aynı zamanda Premier Lig'i ilk dört sırada bitirmesi durumunda 2021-22 sezonunda Devler Ligi'nde doğrudan grup aşamasına başlayacak. Böylece Kartal artık elemelerden gruplara girmenin oldukça zorlaştığı organizasyonda doğrudan gruplara kalarak 20 milyon Euro'luk ayak bastı parasının sahibi olacak. Ayrıca grup aşamasında alacağı puanlara göre 40 milyon Euro'luk ekstra bir geliri de kasasına koyacak.

İLK TORBADA DÜNYA DEVLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ihtimalle üçüncü torbada yer alabilecek Beşiktaş bu nedenle son derece güçlü takımlarla eşleşecek. Muhtemel rakiplerimiz arasında Bayern Münih, Manchester City, Inter, Sporting, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Ajax, RB Leipzig, Zenit, Sevilla gibi takımlar yer alıyor. Bu takımlara, henüz sona ermeyen Premier Lig, Serie A, Fransa 1. Ligi Portekiz Süper Ligi'nin dereceye giren ekipleri de katılacak.

ÖN ELEMEDEKİ TAKIMLAR DA DİŞLİ

Eğer temsilcimiz elemelere kalırsa iki tur oynamak zorunda kalacak ve Dinamo Zagreb, Olympiakos, Kızılyıldız, Ludogorets, Malmö gibi takımlarla karşılaşacak.