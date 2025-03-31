Futbol müsabakalarında sıkça karşılaşılan bir soru olan 'Ligde görülen kartlar, kupa maçlarında geçerli mi?' konusu, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ligde görülen kart kupada geçerli midir?

LİGDE GÖRÜLEN KART KUPADA GEÇERLİ MİDİR?