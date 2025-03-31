Ligde görülen kart kupada geçerli midir?
Futbol müsabakalarında sıkça karşılaşılan 'Ligde görülen kartlar, kupa maçlarında geçerli mi?' sorusu, futbolseverlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Lig ve kupa organizasyonları farklı yönetmeliklere sahip olduğu için bu konu karmaşık bir durum oluşturabiliyor. Peki, Ligde görülen kart kupada geçerli midir?
Futbol müsabakalarında sıkça karşılaşılan bir soru olan 'Ligde görülen kartlar, kupa maçlarında geçerli mi?' konusu, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ligde görülen kart kupada geçerli midir?
LİGDE GÖRÜLEN KART KUPADA GEÇERLİ MİDİR?
Trendyol 1.Lig'de Süper Ligde ve kurallar gereği 4 sarı karta ulaşan futbolcular 1 maç ceza alıyor. Sarı kart cezalısı olan oyuncular bu cezaları yalnızca 1.Lig ve Süper Lig maçlarında çekebiliyor.
KIRMIZI KART GÖREN KUPADA YOK
Ligde görülen kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşen oyuncuların cezaları ise kupa maçlarına yansıyor.