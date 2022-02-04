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Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor, kiralık oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, kiralık oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun başında Amiens SC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Monzango, henüz Süper Lig'de hiç fırsat bulamazken Çaykur Rizespor'un Ankaraspor ile sahasında onayarak 1-0'lık mağlubiyet ile sahadan ayrıldığı tek Türkiye Kupası maçında 77 dakika oynama şansı yakaladı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Amiens, Spor, Haber

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