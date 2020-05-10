Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı

TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon olmayı garantileyen Karacabey Belediyespor'da Başkan İsmail Ülker, Avrupa kulüp satın almayı planlayan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya aracılığıyla teklifte bulundu.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden ve korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç bir teklif geldi.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı'ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı... 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız.. Avrupa'dan kulüp almayın.. Görüşelim 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin.. KARACABEY BELEDİYE SPOR.." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA