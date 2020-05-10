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Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı

Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
10.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:28

TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon olmayı garantileyen Karacabey Belediyespor'da Başkan İsmail Ülker, Avrupa kulüp satın almayı planlayan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya aracılığıyla teklifte bulundu.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden ve korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç bir teklif geldi.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı'ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı... 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız.. Avrupa'dan kulüp almayın.. Görüşelim 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin.. KARACABEY BELEDİYE SPOR.." ifadelerini kullandı.

Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
CUMHUR: Korona fatih gelsin
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