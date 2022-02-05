Liderin fırtınası dinmiyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Liderin fırtınası dinmiyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Liderin fırtınası dinmiyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü Visca kaydetti. Art arda 5 maçını kazanan Kasımpaşa, lidere takıldı.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Bordo-Mavililer taraftarının yoğun desteğiyle ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Liderin fırtınası dinmiyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

VİSCA AÇILDI

Geçen hafta Galatasaray maçında ilk golünü atan Visca, bu hafta da Kasımpaşa maçında galibiyet golünü kaydetti. 6. dakikada fileleri sarsan Visca, şık golle klasını konuşturdu.

KIRMIZI YAĞDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında iki takım gerildi. Trabzonspor'da Bruno Peres ve Kasımpaşa'da Valentin Eysseric kırmızı kart gördü. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Haber

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