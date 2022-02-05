Liderin fırtınası dinmiyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Bordo-Mavililer taraftarının yoğun desteğiyle ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

VİSCA AÇILDI

Geçen hafta Galatasaray maçında ilk golünü atan Visca, bu hafta da Kasımpaşa maçında galibiyet golünü kaydetti. 6. dakikada fileleri sarsan Visca, şık golle klasını konuşturdu.

KIRMIZI YAĞDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında iki takım gerildi. Trabzonspor'da Bruno Peres ve Kasımpaşa'da Valentin Eysseric kırmızı kart gördü. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.