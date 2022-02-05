Liderin fırtınası dinmiyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü Visca kaydetti. Art arda 5 maçını kazanan Kasımpaşa, lidere takıldı.
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Bordo-Mavililer taraftarının yoğun desteğiyle ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
VİSCA AÇILDI
Geçen hafta Galatasaray maçında ilk golünü atan Visca, bu hafta da Kasımpaşa maçında galibiyet golünü kaydetti. 6. dakikada fileleri sarsan Visca, şık golle klasını konuşturdu.
KIRMIZI YAĞDI
Karşılaşmanın 75. dakikasında iki takım gerildi. Trabzonspor'da Bruno Peres ve Kasımpaşa'da Valentin Eysseric kırmızı kart gördü. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.