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Lider Yeni Mamak emin adımlarla ilerliyor

14.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:56
Lider Yeni Mamak emin adımlarla ilerliyor

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde lider durumda bulunan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, Bahçelievler Belediyesi'ni 30-25 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti.

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde lider durumda bulunan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, Bahçelievler Belediyesi'ni 30-25 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 30-25 mağlup etti. Şehit Mustafa Özen Spor Salonu'nda oynanan maçta Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı aldığı galibiyetle liderliğini korurken, Derviş Sezer Taştan ise en skorer oyuncu oldu.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, "Ligde 16 puan ile lider durumdayız. Her maçta katlanarak büyüyen bir başarı grafiği çiziyoruz. Bu durumda sporcularımızın motivasyonunu ve kendilerine olan güvenlerini artırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımız ve teknik heyetimizle birlikte bu yıl kupayı kaldıran takım olacağız" dedi.

(Çiğdem Şirin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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