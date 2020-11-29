Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi
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Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

29.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:07
Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.

Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi'yle karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

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Hakemler: Erdal Akıncı xx, Akif Altın xx

Galatasaray: İlkin xx, Selin x, Çağla x, Kosheleva xx, Ergül 5, Ryhkliuk xx, Gizem (L) x, Beren x, Elifsu x, Nilay x

VakıfBank: Maja xx, Meliha xx, Zehra xxx, Haak xxxx, Michelle xxx, Kübra xxx, Ayça (L) xxx, Gabi xx, Cansu xx, Gözde xx

Setler: : 23-25, 23-25, 11-25

Süre: 82 dakika (28', 32', 22') - İSTANBUL

Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi
Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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