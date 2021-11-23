Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

Süper Lig'de elde ettiği namağlup serileriyle kulüp tarihinde yeni rekorlara uzanan Trabzonspor, ilk 13 haftalar itibariyle son 26 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçı da yenilgisiz tamamlayarak en yakın takipçisine 7 puan fark atan lider Trabzonspor, ortaya koyduğu başarılı performans ile kendi tarihine meydan okuyor. Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı.

Bu arada ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer aldı. Son olarak bu hafta İtalya Seri A'da Napoli'nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor.

Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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