Lider Çukurova avantaj peşinde

MERSİN (DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki son maçında Gorzow deplasmanına çıkacak olan lider Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı farklı kazanıp 6'da 6 yaparak grubunu namağlup tamamlamak ve son 32 turunda avantaj yakalamak istiyor.

ÇBK, geride kalan 5 haftada elde ettiği 5 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Bu karşılaşmalarda rakip potalara 432 sayı gönderip kendi potasında 300 sayı gören Mersin temsilcisinde Shavonte Zellous 156 dakikada 83 sayı, Tiffany Hayes 141 dakikada 76 sayı, Yvonne Turner 134 dakikada 70 sayı, Kristine Anigwe 119 dakikada 72, Asena Yalçın 87 dakikada 14, Sinem Ataş 53 dakikada 24, Şevval Akalan 46 dakikada 28, Esra Ural Topuz 40 dakikada 6, Temi Fagbenle 118 dakikada 36, Kuanitra Holingsvorth 87 dakikada 20, Fatmanur Karakaş ise 20 dakikada 3 sayı üretti.

Bu karşılaşmanın hemen ardından yurda dönecek olan ÇBK, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında 6 Aralık saat 14.00'te Hatayspor'u konuk edecek.