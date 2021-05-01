Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak siyah-beyazlılar kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.