Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak siyah-beyazlılar kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Hatayspor karşısında kazanıp şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar Hatayspor karşısında kadroda yok.
Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle maçta kulübedeki yerini alamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou; Larin.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.