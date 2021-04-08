Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi
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Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi

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Galatasaraylı Babel, eski takımı lider Beşiktaş'ın şampiyonlukta favori olduğu tabloda Galatasaray'ın geride kalmasına yönelik bir değerlendirme yaptı. Babel Galatasaray'da oynamadığı dönemi örnek vererek, "Bir sezon hatırlıyorum, Başakşehir birinci, Galatasaray ise 20 puan altındaydı. O sezon şampiyon oldular. Kağıt üstünden konuşmak doğru değil, Galatasaray bunu daha önce başardı ve biz de inanıyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli işlere imza atan Ryan Babel, Galatasaray formasıyla eski takımına üstü kapalı bir gönderme yaptı. Son dönemde sosyal medya fenomenliği, emlakçılık, müzisyenlik gibi başka işlerle konuşulan Hollandalı isim, şampiyonluk tahminleri hakkında yorumda bulundu.

İşte Babel'in açıklamaları:

"KAĞIT ÜSTÜNDE İYİ YA DA KÖTÜ YOK"

"Yüzde yüz kazanacağımız maçı kaybedip, çok zor bir maçı kazanabiliyorsunuz. Futbolun güzelliği burada. Benim için her maç önemli, her maç aynı ciddiyette. Kağıt üzerinde bir rakip, iyidir kötüdür diye bakmıyoruz. Herkes herkesten puan alabiliyor, her sonuca açık geçiyor maçlar. Takımıma olan güvencim sonsuz. Umarım sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirip istediğimiz sonuçla ayrılırız.

"GALATASARAY BUNU BAŞARDI"

Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendiren ve taraftarlara seslenen Hollandalı futbolcu, "Mesaj olarak geçmişe dönmek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum, Başakşehir birinci, Galatasaray 20 puan altındaydı. Daha sonra takım inancını kaybetmedi ve sonunda şampiyonluk oldu. O zaman kazanılan şampiyonluk ruhuyla bunu kaybetmeyeceğiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarımız bizimle beraber olsun, bize inansın. Takım bunu daha önce başardı."

Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi
Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:55:09. #1.15#
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