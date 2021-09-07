Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Takım, grup lideri olarak çıktığı maçın son düdüğüyle birlikte 3. sıraya geriledi. Son olarak 1987'de İngiltere'ye 8-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, tam 34 sene sonra bir maçta bu kadar çok gol yedi.