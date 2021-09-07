Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
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Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Takım, grup lideri olarak çıktığı maçın son düdüğüyle birlikte 3. sıraya geriledi. Son olarak 1987'de İngiltere'ye 8-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, tam 34 sene sonra bir maçta bu kadar çok gol yedi.

A Milli Takım, Hollanda'da kabusu yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti.

GRUPTA ÇAKILDIK

Karşılaşmanın henüz 55. saniyesinde Klassen'in golüyle geriye düşen A Milli Takım ilerleyen dakikalarda bu gole hiçbir reaksiyon veremedi. Portakallar'a farklı galibiyeti getiren goller 16., 38. ve 54. dakikada Depay, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen'den gelirken, Türkiye'nin tek golü 90+2. dakikada Cengiz'den geldi. Türkiye bu sonucun ardından grupta 3. sıraya geriledi ve Dünya Kupası'na katılma yolunda ağır darbe aldı.

Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
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Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi - Haberler Spor
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