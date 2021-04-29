Libya'da işitme engelliler, TİKA'nın "Erenler Sofrası" iftarında buluştu
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Libya'da işitme engelliler, TİKA'nın "Erenler Sofrası" iftarında buluştu

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Onlarca işitme engelli Libyalı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen "Erenler Sofrası" iftarında bir araya geldi.

Onlarca işitme engelli Libyalı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen "Erenler Sofrası" iftarında bir araya geldi.

Hayyu'l Endülüs ilçesinde, TİKA tarafından geçen ay onarımı tamamlanan ve donanım desteği sağlanan Oya İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde düzenlenen iftar programına, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, kulüp yetkilileri ve işitme engelli üyeler katıldı.

TİKA Koordinatörü Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılının Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre Yılı" ilan edildiğini, TİKA'nın da bu kapsamda Ramazan ayı içerisinde 63 ülkede Erenler Sofrası başlığı altında faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Libya'da dezavantajlı kesimlerin başında gelen işitme engellilerin sosyal hayata katılımının önemini vurgulayan Karatepe, "TİKA tarafından donanımı yapılan bu eğitim merkezinde, bir iftar sofrasında bu insanlarla birlikte olmak, onların toplumsal hayata katılıma olan eğilimlerini hızlandıracaktır." diye konuştu.

Libya'da 2012'den bu yana faaliyet gösteren TİKA, toplumun hayat standardını yükseltmeye yönelik 100'e yakın sosyal projeye imza attı.

Libya'da işitme engelliler, TİKA'nın 'Erenler Sofrası' iftarında buluştu
Libya'da işitme engelliler, TİKA'nın 'Erenler Sofrası' iftarında buluştu
Libya'da işitme engelliler, TİKA'nın 'Erenler Sofrası' iftarında buluştu
Libya'da işitme engelliler, TİKA'nın 'Erenler Sofrası' iftarında buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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