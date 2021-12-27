LFL Takımlarından Team Oplon, Türk Oyuncu Absolute'u Transfer Etti!

Fransa ligi LFL takımlarından Team Oplon, Türk destek oyuncusu Absolute'u transfer etti.

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Son zamanlarda gerçekleştirdiği büyük transferlerle gündeme gelen LFL, bir Türk oyuncu transferi daha gerçekleştirdi. 113 transferinden sonra Absolute'u da ligine katan LFL, Rekkles transferi ile yükselişe geçmişti.

Mevcut LoL kadrosunu dağıttıktan sonra Bruness, Peng, Tiger ve Nono'yu transfer eden Team Oplon, son olarak Türk destek oyuncusu Absolute'u takıma kattı.

Geçmişte SAW eSports, Pars eSports, Dark Passage, Supermassive (ve akademi) ve Supermassive Blaze takımlarında oynayan Absolute, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu henüz yaşayamadı. Transfer olduğu takım, LFL'de Karmine Corp da dahil olmak üzere 9 takıma karşı mücadele edecek.

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