Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

Formula 1'de İstanbul'daki yarışla şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafif semptomlar gösteren ve hafta sonu Bahreyn'de düzenlenecek Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak olan 35 yaşındaki İngiliz pilotun kendisini izole ettiği belirtildi.

Sezonun İstanbul'daki yarışını kazanarak pilotlar kategorisinde 7. şampiyonluğunu kazanan ve bu kulvarda rekora koşan Mercedes pilotu Hamilton'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, "FIA, Formula 1 ve Mercedes Takımı, Sakhir Grand Prix'i için yapılan rutin testlerde Lewis Hamilton'ın PCR sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Lewis, Koronavirüs protokollerine uygun olarak kendisini izole etti. Hafta sonu düzenlenecek Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz pilotun takımı Mercedes ise, "Lewis şu an koronavirüs protokollerine göre izole olmuş durumda. Hafif semptomlar olmasına karşın kendisini çok iyi hissediyor ve hızlıca iyileşmek istediğini söyleyip sizler için en iyi dileklerini iletiyor" açıklamasını yaptı.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

35 yaşındaki şampiyon pilotun hafif semptomlar gösterdiği ve kendisini hemen izole ettiği belirtildi.

İngiliz pilot, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan ve Bahreyn'de düzenlenecek Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Bu sezon 11 yarış kazanan Hamilton, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Öte yandan Hamilton, Formula 1'de koronavirüse yakalanan üçüncü pilot oldu. Daha önce Büyük Britanya'daki etaplar öncesi Meksikalı Sergio Perez ve Almanya'daki müsabakadan önce Kanadalı Lance Stroll koronavirüse yakalanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı