Lewandowski ''Kazandığım her şey takıma ait''

FC Bayern Münih'in en golcü oyuncusu 2021 yılının En İyi FIFA Erkek Oyuncusu seçildi. 33 yaşındaki forvet geçen yılki unvanını koruyaran Lewandowski, Paris Saint-Germain'den Lionel Messi'yi ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı geride bıraktı.