Lewandowski ''Kazandığım her şey takıma ait''
FC Bayern Münih'in en golcü oyuncusu 2021 yılının En İyi FIFA Erkek Oyuncusu seçildi. 33 yaşındaki forvet geçen yılki unvanını koruyaran Lewandowski, Paris Saint-Germain'den Lionel Messi'yi ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı geride bıraktı.
FC Bayern Münih'in en golcü oyuncusu 2021 yılının En İyi FIFA Erkek Oyuncusu seçildi. 33 yaşındaki forvet geçen yılki unvanını koruyaran Lewandowski, Paris Saint-Germain'den Lionel Messi'yi ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı geride bıraktı.
Dugout - Spor Haberleri