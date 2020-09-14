Levent Yılmaz kimdir? Levent Yılmaz kaç yaşında, nereli? Levent Yılmaz hayatı ve biyografisi!

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Dr. LEVENT YILMAZ KİMDİR?

Dr. M. Levent YILMAZ Selçuk Üniversitesi İşletme bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Ardından TÜBİTAK bursu ile stratejik yönetim alanında yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2013 yılında Küresel finansal kriz üzerine yazdığı tez ile doktor ünvanını aldı. Meslek hayatına Konya Ticaret Odası'nda başlayan Yılmaz, sırasıyla Selçuk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde kısa süreli olarak YÖK'te danışmanlık görevinde bulundu. Bu süre zarfında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı akademik makalesi basıldı. Pek çok gazete ve dergide analizleri yayınlandı. Doktora sonrası dönemde "Ekonomi Güvenliği" alanında akademik çalışmalar yapmaya başladı. Yılmaz'ın bir düşünce kuruluşundan yayınlanan "Güvenlik Kavramında Yeni Bir Boyut;. Ekonomi Güvenliği. "TÜRKİYE NE KADAR GÜVENDE?" başlıklı eseri alanındaki ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda Modern İpekyolu'nun önemi ve terörün ekonomik boyutuna ilişkin çalışmalar yaptı. 2017 yılında Oxford Üniversitesi'nde davetli konuşmacı olarak "Ekonomi Güvenliği" üzerine konferans verdi. İngiltere'de yayınlanan The Conservative isimli dergide yazıları yayınlandı. Yılmaz, halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve "Ekonomi Güvenliği" ile "Ekonomik İstihbarat" alanlarında lisansüstü dersler vermektedir.